Sociale, turismo e centro storico: ecco il bilancio

Attenzione a famiglie e ragazzi, riqualificazione del centro storico, turismo e nuove prospettive energetiche, sono questi i pilastri su cui si regge il bilancio di previsione 2025 approvato dal consiglio comunale di Corinaldo. "Nonostante le entrate siano calate e i costi di gestione siano aumentati abbiamo fatto di tutto perché questi fattori sfavorevoli non ricadessero sui cittadini, al contrario la Tari è stata calmierata, così come sono state incrementate le agevolazioni Isee per mensa e trasporto. siamo intervenuti sull’addizionale Irpef evitando che aumentasse per alcune fasce Isee ed abbiamo previsto un sostegno alle bollette; abbiamo confermato il bonus prima infanzia. Il mondo giovanile vedrà crescere il centro Space così come saranno riqualificati gli spazi Corilab". Sono inoltre previsti interventi nelle scuole con migliorie per l’asilo Andrea Veronica attraverso una copertura esterna; nuovi arredi esterni per la scuola media e completamento per la nuova sala polivalente del Tiro a Segno appena inaugurata. "Molto è stato fatto in questi mesi come la ricostruzione delle mura cadute e la conseguente riqualificazione della piazzetta della rotonda: stiamo provvedendo al suo completamento con la previsione di un pannello informativo multi sensoriale. La cinta muraria, dopo la riqualificazione, ha una nuova illuminazione; non potevamo fermarci a quanto fatto e quindi abbiamo inserito nel bilancio la programmazione per completare l’ultimo tratto delle mura lungo 'Costa Gioco del Pallone'."