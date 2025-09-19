Assegnata dalla scuola alle associazioni sportive la palestra del liceo Scienze Umane, Paradisi: "La Provincia alla fine ha ceduto". Botta e risposta nei giorni scorsi, tra il direttore tecnico della U.S. Pallavolo e il presidente della provincia Daniele Carnevali sulla tardiva assegnazione delle palestre, ma anche riguardo ai lavori da realizzare: "Non dobbiamo adesso e non possiamo abbassare la guardia. Anche perchè la Provincia potrebbe comunque decidere improvvisamente di cacciare le società e i ragazzi e avviare in piena stagione agonistica i lavori mai iniziati in palestra. Invito i dirigenti sportivi di tutta la Provincia di Ancona a segnalarmi, anche in privato, situazioni di difficoltà o di ostruzionsimo dove presidi non illuminati o dirigenti provinciali ostacolano il libero accesso alle palestre scolastiche – spiega Paradisi -. Raccoglieremo le segnalazioni e interverremo, dove occorre, per denunciare pubblicamente comportamenti illegittimi o inopportuni e per portare nei tavoli istituzionali gli inadempimenti e ogni tentativo di ostacolare il diritto allo sport da parte della Provincia o di alcuni dirigenti scolastici. Intanto un plauso va un plauso alla direzione scolastica del Liceo Scienze Umane che ha perfettamente compreso il dramma dei ragazzi lasciati in strada".
Società sportive, ok alla palestra della scuola