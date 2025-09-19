Società sportive, ok alla palestra della scuola

Assegnata dalla scuola alle associazioni sportive la palestra del liceo Scienze Umane, Paradisi: "La Provincia alla fine ha ceduto". Botta e risposta nei giorni scorsi, tra il direttore tecnico della U.S. Pallavolo e il presidente della provincia Daniele Carnevali sulla tardiva assegnazione delle palestre, ma anche riguardo ai lavori da realizzare: "Non dobbiamo adesso e non possiamo abbassare la guardia. Anche perchè la Provincia potrebbe comunque decidere improvvisamente di cacciare le società e i ragazzi e avviare in piena stagione agonistica i lavori mai iniziati in palestra. Invito i dirigenti sportivi di tutta la Provincia di Ancona a segnalarmi, anche in privato, situazioni di difficoltà o di ostruzionsimo dove presidi non illuminati o dirigenti provinciali ostacolano il libero accesso alle palestre scolastiche – spiega Paradisi -. Raccoglieremo le segnalazioni e interverremo, dove occorre, per denunciare pubblicamente comportamenti illegittimi o inopportuni e per portare nei tavoli istituzionali gli inadempimenti e ogni tentativo di ostacolare il diritto allo sport da parte della Provincia o di alcuni dirigenti scolastici. Intanto un plauso va un plauso alla direzione scolastica del Liceo Scienze Umane che ha perfettamente compreso il dramma dei ragazzi lasciati in strada".