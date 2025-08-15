"Soddisfatto del lavoro svolto fino a oggi. Debutto con la Maceratese? Una persecuzione"

È arrivato il Ferragosto. Il periodo clou dell’estate. Altrettanto cruciale la fase della preparazione che ha raggiunto la Vigor. Mister Magi traccia un bilancio del lavoro svolto a poche settimane dai primi appuntamenti ufficiali.

A quasi un mese dall’inizio della preparazione, come valuta il lavoro dei suoi ragazzi?

"Sono soddisfatto, di certo non mi preoccupa la prestazione nella singola amichevole, il calcio di agosto lascia il tempo che trova. Siamo a una fase cruciale, un’ amichevole mi sarebbe servita per altre valutazioni, ma sappiamo come è andata a finire".

Si riferisce all’allenamento congiunto contro l’Imolese, annullato qualche giorno fa…

"Quando si prendono degli impegni si portano avanti: è un discorso di serietà. È andata così, ma non posso negare che l’epilogo mi dà molto fastidio. In questa fase un test contro un’avversaria di pari categoria ci avrebbe fatto comodo".

Veniamo ai singoli, le condizioni di Alonzi preoccupano: cosa può dire del ragazzo?

"Federico è clinicamente guarito, poi però c’è l’aspetto psicologico che va affrontato con altrettanta attenzione. In questo momento Alonzi sta lottando per trovare la condizione migliore, a oggi però è ancora un po’ frenato. Ha saltato le amichevoli in via precauzionale, ma è un ragazzo che si impegna molto e ogni giorno fa i conti con se stesso. Serve pazienza: noi lo aspettiamo, non vediamo l’ora di ritrovare l’Alonzi che tutti conoscono, ma deve continuare a impegnarsi".

Si parla molto dei portieri, li trova pronti?

"Taina è un ragazzo fisicamente strutturato, mentre Novelli è longilineo, anche Perini ha ottime qualità… In sede di preparazione però non tutti assorbono i carichi di lavoro allo stesso modo. Questi ragazzi hanno talento, ma caratteri diversi. Ciò che adesso fa la differenza è l’aspetto emotivo. Va bene essere critici, ma non bisogna perdere di vista l’equilibrio nei giudizi, non possiamo lasciarci condizionare dall’età. Qualche errore lo abbiamo messo in preventivo, ciò che conta è la reazione dopo l’errore. Con ragazzi così giovani non esprimerò mai giudizi definitivi e inappellabili".

Ha chiuso la stagione scorsa contro la Maceratese e con la "Rata" ricomincerà.

"Il sorteggio mi ha strappato un sorriso. Scherzando con qualche amico, ho detto che è diventata una vera persecuzione. Al di là delle battute… Macerata è stata una tappa importante nella mia carriera. È sempre un piacere affrontare una società a cui sono molto legato. Probabilmente è il destino che ha deciso di mettermi alla prova. Cercherò di rimanere lucido e concentrato, lavorerò su me stesso".

Nicolò Scocchera