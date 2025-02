Soffocava con la pizza. Salvato da un finanziere

Aveva appena parcheggiato la macchina nei pressi di piazzale Loreto, al Piano, per aspettare la moglie. Il brigadiere capo Giuseppe Petruccelli, in forza al comando di Ancona della Guardia di Finanza, ha sentito due signore urlare disperate. "Chiedevano aiuto, c’era un uomo che stava soffocando".

Il militare lo ha salvato praticandogli la manovra di Heimlich, una tecnica di disostruzione che viene insegnata durante i corsi sanitari. "Quell’uomo era piuttosto anziano (ha 85 anni ndr)– racconta il brigadiere– e da quanto ne so stava mangiando un pezzo di pizza quando si è sentito soffocare. Non riusciva a respirare, era diventato cianotico. L’ho preso da dietro. Non nascondo che facevo un po’ difficoltà a tenerlo: era piuttosto pesante. Ho cercato di alzarlo e nel frattempo gli gli ho dato 4-5 colpi. Probabilmente in quel momento è riuscito ad espellere qualcosa che gli ostruiva la gola perchè l’ho sentito improvvisamente più leggero. Mi hanno aiutato altre due persone a tenerlo, da solo non ce l’avrei fatta".

Fatto sta che il brigadiere, grazie alla manovra di Heimlich gli ha salvato la vita. "Ho imparato grazie a un corso fatto alla Croce Rossa. da dieci anni sono volontario. Ma anche in Finanza ho frequentato dei corsi appositi per gestire questo tipo di situazioni. Diciamo che mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto".

L’anziano ha avuto subito parole di ringraziamento per il militare della guardia di finanza. Il brigadiere capo Petruccelli, 57 anni, oltre a svolgere volontariato alla Croce Rossa, è anche donatore Avis. Un uomo dal grande senso civico. Il fatto è avvenuto venerdì scorso. Petruccelli ha agito con in una situazione di estrema criticità, dimostrando straordinaria competenza, sangue freddo e senso di responsabilità. Dopo l’intervento ha rassicurato anche i familiari dell’anziano e le persone presenti che erano sotto choc per quanto avevano visto. L’anziano è stato consegnato alle cure del personale della Croce Rossa e del 118 che era stato allertato per un codice rosso in atto. L’uomo ha ricevuto le prime cure mediche sul posto ed è stato sottoposto in seguito a ulteriori accertamenti medici. La manovra di Heimlich (compressioni addominali) è una rapida procedura di primo soccorso per trattare il soffocamento a causa dell’ostruzione delle vie aeree superiori da parte di un oggetto estraneo, in genere cibo e nel caso di bambini di pile o giocattolo di piccole dimensioni. Se necessario, possono anche essere utilizzati compressioni toraciche e colpi interscapolari.

a.mas.