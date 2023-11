Soffocò la moglie per non sentirla. Chiesto il processo per l’anziano

Morta soffocata, la Procura ha chiesto il processo per Marino Giuliani, 80 anni, accusato di aver ucciso la moglie Valeria Baldini, 77 anni, affetta da una malattia degenerativa. La donna è spirata il 21 ottobre dello scorso anno, nell’abitazione della frazione di Filetto di Senigallia. Era mattina presto e moglie e marito stavano facendo colazione. Baldini accudiva la consorte da diversi anni, e quella mattina avrebbe solo voluto azzittirla mentre urlava, per non svegliare il figlio che ancora dormiva. L’anziano le ha tappato bocca e naso, come poi confermato anche dall’autopsia, perché era stanco di sentirla gridare di continuo. Urla che la moglie faceva per via della sua patologia, ormai incurabile. Nel fare quel gesto la donna era soffocata. Le sarebbe andato di traverso anche un boccone. Nella chiudere le indagini il pm Rosario Lioniello aveva contestato l’omicidio preterintenzionale (oltre l’intenzione di uccidere) e, indirettamente, anche le percosse, per via della chiusura di naso e bocca alla Baldini, per un lasso di tempo ritenuto eccessivo e causa poi della sua morte. Ad effettuare l’autopsia sulla vittima era stato il medico legale Marco Palpalcelli e aveva stabilito che la morte era compatibile con la dichiarazione del marito resa ai carabinieri subito dopo il fatto. Morta soffocata dalla mano del coniuge che non voleva sentirla urlare ancora. Giuliani, difeso dall’avvocato Edoardo Massari, era finito ai domiciliari a casa di parenti dopo il delitto e lì è rimasto per due mesi. Dal 24 dicembre dello scorso anno è stato rimesso in libertà, su istanza presentata dal suo legale. Adesso attende che venga fissata la data dell’udienza preliminare davanti al gup. La misura ristretta era stata giustificata dal gip Carlo Masini per non inquinare le prove e le indagini nell’imminenza dei fatti. A casa sua, una villetta in via della Foresta, immersa nelle campagne, con ancora le impalcature montate per la ristrutturazione delle facciate esterne, non era potuto tornare. L’abitazione infatti era stata posta sotto sequestro.