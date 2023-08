Soffre di tachicardia: 39enne finisce in ospedale

Una donna di 39 anni è stata colta da una tachicardia mentre si trovava al mare. E’ successo ieri, alla spiaggia del Frate, a Sirolo. Per i soccorsi si sono attivati il 118, l’idroambulanza della Croce Rossa e le moto d’acqua della Capitaneria di porto. Era primo pomeriggio quando sono arrivate le chiamate di soccorso.

La guardia costiera ha accompagnato in banchina la donna che è stata affidata alle cure sanitarie. L’ambulanza del posto le ha fatto un elettrocardiogramma poi è stato disposto il trasporto in ospedale, a Torrette. La 39enne soffriva già di questa patologia ma ieri si è particolarmente preoccupata perché il battito non si arrestava. Chi era con lei ha preferito chiamare i soccorsi e farle fare una visita per maggiore scrupolo, scongiurando qualcosa di più grave come un probabile infarto.