Sofia e Claudia si salutano: "Esperienza indimenticabile"

Ora è ufficiale: Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano e intraprendono nuovi percorsi professionali. La notizia circolava da qualche tempo, ma ora è arrivata la conferma: si conclude una collaborazione che ha segnato un capitolo fondamentale nella recente storia della ginnastica ritmica italiana. Il sodalizio tra la "formica atomica" e l’allenatrice fabrianese Mancinelli era nato nell’estate del 2023, dopo il trasferimento di Julieta Cantaluppi in Israele. In quel momento cruciale, fu proprio Mancinelli – figura esperta, preparata e sensibile – a raccogliere il testimone, assumendo la direzione tecnica in una fase complessa e carica di aspettative, culminata con lo storico bronzo olimpico di Parigi.

"Sono profondamente grata alla Federazione Ginnastica d’Italia per questa nuova opportunità", afferma Claudia Mancinelli. "Nel 2023 ha creduto in me, affidandomi la guida tecnica di Sofia. È stata un’esperienza intensa e unica, che porterò sempre nel cuore. Ora sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo lavorando con le giovani promesse della ginnastica italiana".

Mancinelli conclude con un pensiero toccante: "Desidero ringraziare di cuore la Ginnastica Fabriano e, in modo particolare, Sofia per l’avventura straordinaria e indimenticabile che abbiamo vissuto insieme". Fabriano continuerà a essere la casa di Sofia Raffaeli, così come della giovanissima Anna Piergentili (classe 2009), reduce da due medaglie di bronzo ai Campionati Italiani. "La Società Ginnastica Fabriano – dichiarano con orgoglio il presidente Angela Piccoli e il ds Maila Morosin – accoglie con soddisfazione la nomina di Claudia Mancinelli a Responsabile del Centro di Attività Territoriale (CAT) di Roma, un incarico prestigioso conferito dalla Federazione in accordo con la nostra società. Claudia ha rappresentato per noi un punto di riferimento, condividendo con passione e dedizione un percorso ricco di traguardi e successi. Siamo felici di averle offerto un ambiente in cui ha potuto crescere e affermarsi".

E poi: "Guardiamo con fiducia agli imminenti impegni internazionali delle nostre atlete, in vista della World Cup di Milano (18–20 luglio) e dei Campionati Mondiali di Rio de Janeiro (20–24 agosto). Sofia Raffaeli è stata convocata per il collegiale di preparazione all’Accademia Internazionale di Desio, dove si allenerà con lo staff tecnico federale. La sua permanenza a Desio sarà temporanea e limitata alla fase pre-competitiva. Sofia continuerà ad allenarsi con la Ginnastica Fabriano, che è – e resterà sempre – la sua casa. Siamo orgogliosi anche della convocazione della giovane Anna Piergentili, promessa del nostro vivaio, che parteciperà al collegiale. La Società proseguirà il proprio lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione che hanno permesso di raggiungere questi importanti risultati".

Angelo Campioni