Sofia Raffaeli accende il Grand Prix. Sarà la stella della kermesse

Dopo una stagione da incorniciare, Sofia Raffaeli torna a incantare il pubblico italiano insieme a un’altra fuoriclasse della ginnastica ritmica, Tara Dragas. Le due atlete saranno tra le grandi protagoniste del Grand Prix della Ginnastica, in programma sabato 22 novembre 2025 al PalaBigi di Reggio Emilia. L’evento, tra i più attesi del calendario sportivo italiano, celebra ogni anno le eccellenze della ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e aerobica, portando in pedana il meglio della Nazionale, insieme a ospiti internazionali di grande prestigio.

Sofia, reduce da uno straordinario percorso ai Campionati Mondiali, dove ha aggiunto al suo palmarès un oro e due bronzi, si è concessa qualche giorno di pausa in Brasile, prima di fare ritorno nella sua Chiaravalle, dove la attende la famiglia dopo più di un mese di assenza. Ma è nella ’sua’ Fabriano che Sofia tornerà davvero a sentirsi a casa. Oggi è la prima individualista italiana ad aver vinto una medaglia d’oro in un campionato del mondo, e una delle migliori ginnaste della storia.

Il Grand Prix della Ginnastica non è solo competizione, ma una vera e propria celebrazione dello sport: il format, ormai collaudato, prevede un grande galà con esibizioni libere degli atleti e delle atlete delle varie discipline, in un contesto suggestivo e coinvolgente, capace di unire la bellezza del gesto atletico al calore del pubblico.

Angelo Campioni