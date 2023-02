Sofia Raffaeli alla ribalta in tv ai "Soliti ignoti"

Sofia Raffaeli alla ribalta tv stavolta senza volteggi. La campionessa della Ginnastica Fabriano è spuntata come personaggio misterioso numero 1 nella puntata di giovedì sera de ‘I soliti Ignoti’ Su Rai Uno, la campionessa della ginnastica ritmica che fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, si è presentata descrivendosi con poche parole.

"Sono Sofia, ho 18 anni e vengo da Chiaravalle, in provincia di Ancona". Ma è proprio il caso di dire che la sua fama l’ha preceduta e così le due concorrenti, Maria ed Eliana, mamma e figlia di Castrovillari, hanno indovinato subito che era stata proprio lei a vincere l’oro ai Mondiali di Ritmica. "Non solo, Sofia è stata la prima italiana nella storia a conquistare la medaglia d’oro individuale nell’all around ai Mondiali di Sofia 2022 – ha rimarcato il conduttore Amadeus -. Così giovane hai già vinto tutto ma quante ore ti alleni al giorno?" ha chiesto. "Otto-nove al giorno" ha spiegato, sorridente, Sofia Raffaeli suscitando l’ammirazione e uno scroscio di applausi dal pubblico dello studio del Teatro delle Vittorie di Roma ma anche da casa dove a seguirla sono stati tanti, marchigiani e non.

Sa.fe.