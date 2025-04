Sofia Raffaeli conquista il bronzo nella Coppa del Mondo di ritmica a Sofia

Un’altra straordinaria prova di classe e determinazione per Sofia Raffaeli, che conquista la medaglia di bronzo nella finale al cerchio alla prima tappa di Coppa del Mondo di ritmica a Sofia, confermandosi tra le protagoniste del panorama internazionale. In una competizione serratissima, l’azzurra ha ottenuto un punteggio di 28.400, che le è valso un meritato terzo posto dietro alla bulgara Stiliana Nikolova, oro con 29.500, e all’ucraina Taisiia Onofriichuk, argento con 28.850. Un podio di assoluto prestigio, in cui il bronzo olimpico a Parigi 2024 ha saputo imporsi grazie a un’esibizione intensa ed elegante.

L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, già plurimedagliata a livello mondiale e continentale, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle ginnaste più complete e spettacolari del circuito nonostante un esordio in salita durante le qualificazioni. La sua routine al cerchio ha incantato il pubblico dell’Armeec Arena per espressività, originalità e padronanza tecnica. "Sono abbastanza contenta della mia gara, sicuramente potevo fare meglio - ha detto la ventunenne della Ginnastica Fabriano-. È solo il punto di partenza della stagione, adesso si torna in palestra a lavorare per le prossime gare, dove proveremo a fare di più. Per il momento va bene così!".

"Siamo all’inizio di un nuovo percorso, con tutti esercizi nuovi - ha aggiunto la sua allenatrice, Claudia Mancinelli-. Non era facile rientrare in pedana dopo le Olimpiadi. Sofia ha cercato di controllare, puntando sulla parte espressiva, è probabile che sia mancato qualcosa con l’attrezzo, però siamo contenti di tornare a casa con il bronzo".