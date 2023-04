Sofia Raffaeli, l’elogio di Forbes: è tra i 100 personaggi giovani più influenti

Incredibile prova di una immensa e inarrestabile Sofia Raffaeli alla World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan. La campionessa del mondo, allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano, ha conquistato 5 medaglie d’oro sbaragliando il campo dalla concorrenza delle rivali che nulla hanno potuto contro un atleta che sta recuperando la forma dei tempi migliori. Sabato, Sofia Raffaeli vince la prima medaglia d’oro del concorso generale con il totale di 131.850 (34.900 al cerchio, 32.950 alla palla, 32.050 alle clavette, 31.950 al nastro). Nelle quattro finali di domenica, Sofia Raffaeli vince l’oro al cerchio un sensazionale 34.850, punteggio più alto della giornata. Nel secondo esercizio è un successo per il talento cartaio che conquista il secondo oro alla palla (33.850) sulle note de «Il mondo». La formica atomica conclude la gara con altre due medaglie d’oro alle clavette (punti 33.850) e al nastro (punti 32.700). Cinque ori che si aggiungono alle otto conquistati nelle prime due tappe che portano a quota 13 il bottino.

La giovanissima Sofia Raffaeli, classe 2004 originaria di Chiaravalle e in forza alla Ginnastica Fabriano, tra 100 personaggi sotto i trent’anni più influenti dell’anno, secondo la nota rivista Forbes. La campionessa marchigiana, fresca di nuovi successi mondiali, è tra i tanti volti presenti all’interno della lista di 100 giovani che, con il loro coraggio e intraprendenza, stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, lavorare, divertirci e mangiare. Sono spoprtivi, piccoli imprenditori startupper, manager, artisti e scienziati che hanno avuto le capacità e il coraggio di investire nei loro progetti ambiziosi.

La ginnasta Sofia, fresca dell’oro alla World Cup Series a Tashkent in Uzbekistan, è in classifica con i cantanti Lazza e Tananai, con l’attrice Valentina Romani di "Mare fuori". Per Forbes lei è una dei giovani sportivi più influenti d’Italia insieme a Francesco Bagnaia, motociclista che è riuscito a conquistare il mondiale nella categoria regina. Tra i cento più influenti la più giovane della sua categoria è proprio lei, la ginnasta di 19 anni, che nel 2022 ha conquistato cinque ori ai Mondiali di Sofia.

Sofia Raffaeli, agente scelto delle Fiamme Oro Napoli, accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi, ha vinto l’oro nella classifica generale all-around, aggiudicandosi la tappa con il totale di 131.850, ottenendo anche l’ingresso a tutte le finali della domenica. Non paga nelle finali di attrezzo, si è aggiudica ben quattro ori di specialità, cerchio con 34.850, palla con 33.850, clavette 33.850 e nastro 32.700.

La stella della Ginnastica Fabriano ora volerà direttamente a Baku per affrontare la quarta tappa di World Cup. "Cinque medaglie d’oro – commenta il sindaco Daniela Ghergo - è questo lo straordinario risultato conseguito da Sofia Raffaeli nella terza tappa di World Cup Series a Tashkent in Uzbekistan. L’atleta della società Ginnastica Fabriano accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi, ha conquistato l’oro nella classifica generale all-around e si è aggiudicata quattro ori di specialità, cerchio, palla, clavette e nastro. La stella della Ginnastica Fabriano ci ha fatto trepidare e gioire dei suoi successi straordinari, confermando il suo valore assoluto – dichiara il primo cittadino -. La città è orgogliosa della sua cittadina onoraria, proiettata nel firmamento delle ginnaste piùforti di tutti i tempi. Anche per questo la ristrutturazione del PalaGuerrieri assume carattere di priorità, perché atlete come Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri meritano di avere a disposizione un palasport adeguato al loro livello. Sarebbe auspicabile che le autorità sportive e politiche cogliessero l’eccellenza delle nostre atlete e della scuola fabrianese e ci aiutassero fattivamente per sostenere la realizzazione di una struttura sportiva consona alla loro statura. Godiamoci questo successo stratosferico in attesa della quarta tappa di World Cup, dove sarà convocata anche Milena Baldassarri".