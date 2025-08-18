Sofia Raffaeli prova a tornare sul trono mondiale

La stella azzurra Sofia Raffaeli, affiancata dalla giovanissima promessa Tara Dragas, è pronta a guidare la spedizione italiana in un’edizione dei Mondiali di Ginnastica Ritmica che si preannuncia carica di emozioni. Protagonista della competizione sarà anche la tedesca Daria Varfolomeev, regina incontrastata della scorsa edizione. Nel 2023 ha scritto una pagina di storia conquistando tutti e cinque i titoli mondiali disponibili, impresa maiuscola che l’ha consacrata come la nuova dominatrice della ritmica internazionale. La Varfolomeev si presenta a Rio con il peso della favorita e l’obiettivo dichiarato di difendere la sua corona da ogni possibile assalto.

A fare da palcoscenico sarà Rio de Janeiro, dove dal 20 al 21 agosto andranno in scena le qualificazioni sui quattro attrezzi (cerchio, palla, clavette e nastro). Venerdì 22 agosto sarà la giornata clou con la Finale All-Around, in cui verrà incoronata la nuova regina mondiale di questa 41esima edizione. Gran finale domenica 24 agosto, con le spettacolari Finali di Specialità, in cui le migliori otto per attrezzo si contenderanno i titoli. Il mondo della ginnastica ritmica si prepara a vivere il suo appuntamento più importante dell’anno.

L’Italia si presenta con grandi ambizioni grazie a Sofia Raffaeli e Tara Dragas, entrambe inserite nel gruppo C, e un team tecnico determinato a lasciare il segno in tutte le finali possibili. Accanto alla celebre "formica atomica" Sofia Raffaeli, la città di Fabriano continua a lasciare il segno anche dietro le quinte di questo Mondiale. Tra le protagoniste silenziose ma fondamentali, spicca Valeria Carnali (foto a destra), oggi parte dello staff tecnico del centro federale di Desio, dove guida la nuova generazione delle Farfalle azzurre. È la conferma che la "scuola Fabriano" non solo forma campionesse, ma alimenta costantemente il motore tecnico e umano della ginnastica ritmica italiana.

Per le individualiste sono previsti 5 titoli mondiali: uno All Around e 4 di specialità. Alla Finale All Around per il titolo mondiale accedono le migliori 18 ginnaste delle Qualificazioni considerata la somma dei loro migliori 3 punteggi. Nella Finale All Around, tutte le ginnaste gareggiano con i 4 attrezzi: la prima classificata data la somma degli esercizi viene incoronata campionessa mondiale. Le migliori 8 ginnaste della Qualificazione in ogni attrezzo accedono alle Finali di Specialità per contendersi i relativi titoli mondiali a cerchio, palla, clavette e nastro. La somma di tutti gli 8 esercizi delle individualiste e dei 2 punteggi dell’All Around delle squadre determina la nazione Campionessa del mondo.

Curiosità di prestigio: le uniche ginnaste presenti a questi Mondiali con un elemento codificato a loro nome sono entrambe italiane. Sofia Raffaeli vanta già una difficoltà ufficialmente inserita nel Codice FIG, mentre per Tara Dragas l’approvazione è arrivata di recente: il suo elemento è stato riconosciuto, anche se entrerà nel Codice ufficiale solo dopo Rio.

Tra le nazioni che ambiscono a una doppia qualificazione in finale Brasile (Domingos, Santos), Bulgaria (Nikolova, Brezalieva), Germania (Varfolomeev, Simakova), Israele (Sumkin, Munits), Italia (Raffaeli, Dragas), Ucraina (Onofriichuk, Karika), Spagna (Gonzalez, Bautista), Stati Uniti (Keys, Chu) e Uzbekistan (Ikromova, Sarantseva).

Programma delle Azzurre - Gruppo C (ora italiana) Mercoledì 20 Agosto: cerchio e palla: 21:10–00:05: Gruppo C con le azzurre Raffaeli e Dragas (7ª e 9ª a scendere); Giovedì 21 Agosto: clavette e nastro: 00:35–03:30 (22 agosto): Gruppo C – con l’Italia. Venerdì 22 Agosto – Finale All Around Individuale: 19:30–21:40: Gruppo B; 22–00:10: Gruppo A Sabato 23 Agosto: Finale All Around Squadre. Domenica 24 Agosto – Finali di Specialità delle individualiste: 16:00–16:35: Finale Cerchio 16:40–17:15: Finale Palla 19:00–19:35: Finale Clavette 19:40–20:15: Finale Nastro.

Angelo Campioni