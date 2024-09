Sofia Raffaeli spacca i social: "Piove dentro il nostro palazzetto". E subito è nel mirino degli "odiatori"

Venerdì sera a "Propaganda live" sulla 7 Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle olimpiadi, insieme a Claudia Mancinelli ha dichiarato che nel tempio (PalaCesari) della ginnastica ritmica dove si allenano tutti i giorni ci piove "un pochino" e poi ha lanciato insieme al conduttore un appello al ministro Abodi per avere dei fondi a disposizione per la ristrutturazione. Come aveva promesso quando è stato a Fabriano. Il vecchio palas dovrà essere ristrutturato ma non prima che il PalaGuerrieri sarà completato per dar modo a tutte le ginnaste di allenarsi. Le difficoltà ci sono ma bisogna avere un po’ di pazienza. Sui social ne è nato un caso anche sé questa situazione non è nuova. "Al Pala Cesari ci piove dentro! Questo è l’hastag della giornata - afferma il direttore sportivo e vicepresidente della ginnastica Fabriano Maila Morosin. Il PalaCesari è il tempio della ritmica fabrianese. Una meravigliosa vecchia signora che ha necessità di un restyling, ma è lo strumento che ci ha consentito di arrivare al bronzo olimpico e di crescere ginnaste di altissimo livello. E’ vero che Sofia Raffaeli ha affermato che nel palazzetto ci piove ma l’ha detto con il solito affetto che rivolge al palas che lei ha sempre definito la sua casa perché lo sa perfettamente che senza questa struttura non sarebbe la Sofia Raffaeli che è. Certamente le cose sono tante. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi (scudetto, l’argerno all’ europeo junior di Anna Piergentili olimpiadi ecc), ma il Pala Cesari è stato uno strumento di crescita indispensabile e, peraltro lei ha voluto evidenziare che è cresciuta a Fabriano. Quello che conta è la determinazione, la passione e non è la bellezza dell’involucro che racchiude tutto. Lo ha detto con affetto e non lo ha detto per essere ingrata e irriverente assolutamente perché questo non era nelle sue intenzioni, perché lei non riesce a stare lontana dal palazzetto di Fabriano".

"Fabriano - afferma la sindaca Daniela Ghergo - è la capitale della ginnastica ritmica individuale: 8 titoli italiani consecutivi, 2 atlete olimpioniche come Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, campionesse internazionali che hanno scritto e stanno scrivendo la storia di questo sport, una società, la Ginnastica Fabriano con un vivaio importante e di grande valore. Il PalaCesari però non è adeguato, soffre di carenza di manutenzione da decenni. Quando ci siamo insediati come amministrazione, di fronte alle copiose infiltrazioni che abbiamo trovato, abbiamo subito affrontato il problema di come dotare le nostre ginnaste di un impianto sportivo alla loro altezza. Abbiamo iniziato la ristrutturazione del PalaGuerrieri, dove potranno svolgersi le gare nazionali ed internazionali, dedicando a questo progetto le risorse economiche necessarie, sostenute ad oggi esclusivamente dal Comune, seppur con un impegno da parte della Regione. Bene ha fatto Sofia Raffaeli a richiamare l’attenzione sulla necessità di ristrutturare l’impianto. Con il Presidente Federale Tecchi siamo in contatto costante e abbiamo in programma un incontro con il Ministro Abodi all’inizio di ottobre. Le parole di Sofia Raffaeli riflettono quindi una realtà che è al centro della nostra attenzione. Come amministrazione comunale, siamo consapevoli delle problematiche che riguardano il PalaCesari. Purtroppo, i limiti delle risorse comunali non ci permettono di intervenire da soli con la rapidità e l’entità che la situazione richiederebbe".

Angelo Campioni