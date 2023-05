"Soggetti loschi girano tra le case"

Sono tante le segnalazioni ricevute dai carabinieri del comando osimano in questi giorni da parte di residenti impauriti perché hanno notato che qualcuno, sempre di sera, girava con fare sospetto tra le case. "Sono stati visti dalle mie parti nel retro casa. Tenete gli occhi aperti", scrive, sfruttando l’eco dei social, una polverigiana allarmata. Anche a Castelfidardo è stata fatta la stessa denuncia, nello specifico è stata descritta una donna bionda che scattava foto dall’interno di una macchina che procedeva lentamente. E’ stata allontanata da alcune persone e la stessa si è data alla fuga velocemente in auto. Nella vicina Osimo invece, in periferia, due vicini di casa in contemporanea hanno urlato contro due loschi figuri che stavano cercando di rompere la rete a protezione di un campetto per entrare nelle pertinenze di una casa.