Solarolo, navetta gratuita per andare a fare la spesa

Un servizio gratuito rivolto agli abitanti di Solarolo per portarli gratis a fare la spesa in bus. Questa l’iniziativa che il Conad di Castel Bolognese lancia a partire da lunedì 9 gennaio.

Il mezzo di cortesia, una navetta che dispone di 22 posti, partirà ogni lunedì e venerdì mattina alle 8,45 e rientrerà alle ore 10 circa da Castel Bolognese. Il punto di ritrovo è in piazza Gonzaga. La decisione è stata presa dopo che la socia Conad storica di Solarolo Marisa Scalegni è andata in pensione. In questo modo gli associati Cia-Conad intendono andare incontro soprattutto agli anziani e a tutti coloro che non sono dotati di automobile. Alcuni territori dispongono di un bacino commerciale di riferimento limitato e in caso di disagi, anche per l’aumento della densità commerciale nelle aree urbane in seguito al ciclo di aperture degli ultimi anni, ne risentono maggiormente.