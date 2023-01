Solazzi: "Visite e attese, basta falsi proclami"

di Silvia Santarelli

"Basta con le false aspettative, non c’è volontà di fare". Dopo mesi di silenzio torna a parlare Umberto Solazzi, presidente del Tribunale del Malato che, quotidianamente, riceve lamentele e proteste legate per lo più all’impossibilità di ottenere, in tempi utili, una visita.

"Abbiamo continuato a lavorare – spiega Solazzi – e continueremo a farlo, ma abbiamo preferito non riaccendere i riflettori su uno smantellamento che non si è mai fermato, inutile dire che arriverà questo o quello e continuare a dare false aspettative, qui è ormai chiaro che quello che manca è la volontà di ‘fare’".

Due giorni fa a Jesi è stata inaugurata la tac a servizio del Pronto Soccorso: "All’epoca avevamo richiesto che la Tac dismessa dalla radiologia fosse messa a servizio del Pronto Soccorso – prosegue Solazzi – una battaglia che ha portato avanti anche il Comitato e per cui abbiamo sempre ricevuto solo promesse che si sono trasformate in false aspettative".

Tac e Risonanza Magnetica erano finite, cinque anni fa, nel mirino del Tg satirico Striscia la Notizia, cinque anni in cui la situazione del ‘Principe di Piemonte’ non è migliorata. Il Pronto Soccorso boccheggia a causa di carenza di personale che, a causa dell’assenza di macchinari, allunga le attese di pazienti, che in alcuni casi superano le 10 ore.

"Qui ogni giorno arrivano persone per denunciare le difficoltà che si incontrano per prenotare una visita, a causa dei mancati posti a disposizione, a volte non si riesce nemmeno fuori Comune – afferma – a mezzanotte vengono riaperte le liste e non si può chiedere ai pazienti di recarsi alle 7.30 per essere in tempo, in caso di disdetta, a prenotare un esame".

Quello di Senigallia è un ospedale dove alcuni reparti funzionano a metà, ma in questi casi, non per mancanza di personale ma di volontà ad aumentare i servizi nel presidio di Senigallia. "Succede per otorinolaringoiatra, dove i nostri professionisti anziché operare all’ospedale di Senigallia si recano in altri presidi, limitando così i servizi che invece potrebbero proseguire a pieno – spiega – e sono casi come questi a far pensare che ci sia una mancata volontà, non tanto a potenziare, ma a riportare i servizi ai livelli pre crisi. Non è cambiato nulla nonostante il ribaltone che ha subito l’amministrazione comunale. Auspichiamo fatti invece di parole e promesse che restano tali, nonostante il tempo che passa".