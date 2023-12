Soldi alla Croce Gialla grazie allo spettacolo con il tenore Mazzoni

Uno spettacolo alle Muse il cui ricavato andrà alla Croce Gialla di Ancona. L’appuntamento è fissato per venerdì (5 gennaio) ed è organizzato dall’associazione ´Tutti per uno´ e dal ´Lions Club International´. Sul palco, il tenore anconetano David Mazzoni e Victory Brinker, artista americana considerata il tenore più giovane al mondo. Una serata che verrà presentata da Jessica Tidei con la regia di Rita Papa. Attesi anche Pierpaolo Ugolini, diplomato in violino al Conservatorio Cherubini di Firenze con Paolo Crispo e successivamente a Genova, sotto la guida del maestro Giuseppe Gaccetta, fondatore della scuola Paganiniana. Vincitore di concorsi internazionali, svolge la sua attività musicale nella veste di solista, camerista e direttore d’orchestra. Essendo improvvisatore, esegue anche musica propria per violino solo. Ha collaborato e inciso per i maggiori cantautori italiani e orchestre italiane. Ci sarà pure Demchenko Anastasia, soprano lirico leggero e laureata in canto al Conservatorio russo che ha studiato all’accademia d’arte lirica di Osimo. Alle Muse, Luigino Pallotta che si è da sempre diviso tra musica leggera, folk e jazz, con collaborazioni in un film con la Fandango e la regia di Marco Risi. Ha accompagnato Eugenio Finardi, Simona Molinari e Sergio Caputo. Durante la serata direttamente dal palco del Teatro delle Muse verranno inaugurati due nuovi taxi sanitari donati da Gigi Pacenti, volontario della Gialla, in ricordo della moglie Marcella Carlini. (info 3518127505).

