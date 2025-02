Soldi e cellulare in cambio di foto di lei nuda

Soldi e cellulare nuovo in cambio di foto delle sue parti intime che una minorenne gli avrebbe spedito con whatsapp. Le avrebbe chieste e ottenute un 40enne, amico stretto della famiglia della ragazzina, una 13enne che vedeva e incontrava quasi tutti i giorni. Ci sono almeno sette scatti e vari messaggi scritti che avrebbero inchiodato l’uomo, di origine marocchina, rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore e pornografia minorile. Affronterà il processo il prossimo 2 luglio, davanti al collegio penale. L’imputato è difeso dall’avvocato Andrea Alessandrini. La minorenne, sua connazionale, è parte civile con l’avvocato Giuseppe Muzi. Dietro le accuse pesantissime ci sarebbe anche una storia di matrimonio combinato tra le due famiglie, che risiedono da anni a Senigallia, e che avrebbero portato l’accusato a giustificarsi per essersi comportarsi in quella maniera.

A far emergere il quadro che ci sarebbe stato tra la minorenne e l’adulto è stata la denuncia fatta alla polizia da alcune turiste del nord Italia. Al mare avevano assistito ad una violenta litigata tra il 40enne e la 13enne. Era il 23 agosto del 2023, in spiaggia, vicino al ristorante Uliassi. Era arrivato l’uomo e in arabo si era messo a litigare con la minorenne. Poi se ne erano andati via tutti e due. Le turiste, poco più che adolescenti, che avevano stretto amicizia con la 13enne e le sue amiche, avevano chiesto a queste ultime cosa era successo e le ragazzine avevano raccontato dei ricatti e delle foto. Hanno sporto denuncia in Commissariato e la polizia ha poi sentito la minorenne che ha raccontato tutto. In cambio di scatti di nudo l’uomo le avrebbe fatto regali, le avrebbe comprato un iPhone nuovo e dato soldi fino a 150 euro. Denaro poi usato dalla 13enne per divertirsi con le amiche. Le foto inviate però non sarebbero state sue ma scatti presi su internet, solo di parti intime di donne sconosciute. Da qui i litigi. A dare il la un fatto accaduto in primavera, sempre nel 2023, quando alla 13enne mancavano tre euro per la pizza. Aveva chiamato la madre per chiederle i soldi e la donna l’avrebbe indirizzata al 40enne per farseli prestare. L’uomo le diede 20 euro. Da li l’adulto le avrebbe promesso altro denaro e regali in cambio delle foto. A maggio dello stesso anno, durante il compleanno del fratellino, l’avrebbe anche palpeggiata cercando di baciarla. Il marocchino si sarebbe sentito libero di farlo perché la minore le sarebbe stata promessa in sposa dalla famiglia di lei e avrebbe pagato anche la dote. Una circostanza negata dai genitori della 13enne. Il processo stabilirà la verità.