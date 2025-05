Soldi e cocaina nascosta in auto. Cade l’accusa di tentata corruzione

Era finita male la trasferta in Puglia di due fabrianesi, un 51enne e un 41enne, a Cerignola. A fine giugno dello scorso anno i carabinieri li avevano fermati mentre si trovavano in auto, pronti a lasciare la città e a imboccare l’autostrada che li avrebbe riportati a Fabriano. Nel veicolo, nascosti in una intercapedine realizzata ad hoc, c’erano tre etti di cocaina. In un portafoglio c’erano 400 euro in contanti. Era la mattina del 27 giugno 2024 e furono arrestati entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e anche per tentata corruzione. Stando alle accuse infatti avrebbero cercato di corrompere i militari, allungando loro una banconota e dicendo "tenetevi tutto e lasciateci andare". Questo subito dopo il controllo. Vicino all’autostrada c’era un posto di blocco che li aveva fermati per fare delle verifiche. I due fabrianesi non avevano saputo dare una giustificazione del perché si trovassero in zona. A meno di un anno dai fatti la Procura di Foggia ha chiesto il processo solo per il 51enne e solo per il reato relativo alla droga. La tentata corruzione è caduta come accusa. Archiviata la posizione del suo presunto complice, quello di 41 anni, considerato estraneo ai fatti. La difesa dei due fabrianesi, l’avvocato Ruggero Benvenuto, ha presentato una memoria difensiva dove il denaro era stata una consegna spontanea da parte dei due e non un tentativo di corruzione. Il 41enne inoltre non avrebbe saputo che in auto ci fosse della droga nascosta, aveva solo accompagnato il suo amico. Il 51enne si era preso già tutta la colpa dello stupefacente, durante la convalida dell’arresto. E’ ancora ristretto ai domiciliari. Farà l’abbreviato il 23 giugno davanti alla gup Odette Eronia del tribunale di Foggia.

