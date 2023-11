"Soldi per il telefono": truffata una signora

di Silvia Santini

C’è, tra le tante, una nuova truffa che ha coinvolto tantissime persone anche nella vallata del Musone, spinte a chiedere aiuto a carabinieri e polizia postale. Ignoti inviano sms alla potenziale vittima spacciandosi per il figlio e raccontando di avere il cellulare fuori uso perché caduto nell’acqua e per quello hanno bisogno di un bonifico da circa mille e 400 euro per sopperire al danno. La comunicazione arriva da un altro numero ma su WhatsApp compare davvero il nome del figlio. Diverse le chiamate ai carabinieri della zona. Una sola signora, anziana, sarebbe caduta nella trappola perché, cercando di chiamare il figlio per chiedere conferma, effettivamente non riusciva a mettersi in contatto con lui. Prima dell’ok al bonifico però l’accortezza di un parente ha sventato la truffa. Una variante a questa truffa è la richiesta del codice utente e password dimenticato per accedere nel conto.

Proprio in questa sarebbe incappata un’altra che, purtroppo, ha permesso così ai truffatori di Anche il sindaco di Offagna Ezio Capitani proprio in queste ore ha divulgato un appello rivolto ai suoi concittadini e non solo: "Recentemente sono avvenuti tentatici di truffe telefoniche a danno di concittadini tramite Whatsapp o sms, fortunatamente sventati. Si invita a non dare seguito alle richieste di bonifici, ricariche di carte o codici di sicurezza apparentemente ricevute da congiunti e amici attraverso messaggi o telefonate. Verificare sempre prima direttamente dalle persone interessate. Fare riferimento, per chi ha partecipato, ai consigli dispensati nel corso dell’incontro organizzato qualche tempo fa dal comando della compagnia carabinieri di Osimo. Le banche o altre istituzioni di servizio pubblico non chiedono mai per telefono o per messaggio codici riservati del proprio servizio online, delle carte di credito o di debito".

Truffe sventate e vittime che piangono tuttora la perdita di risparmi di una vita: ha 73 anni ed è di Castelfidardo la signora che è caduta nella trappola del finto soldato all’estero che, per congiungersi alla donna tornando in patria, ha bisogno di soldi. La donna ha perso circa 40mila euro. A incastrare cinque persone sono stati i poliziotti del commissariato di Polizia osimano la scorsa settimana. Anche questa è una delle truffe più usate nell’ultimo anno tanto da prendere il nome di "truffa romantica" da parte di persone che prendono di mira in particolare persone sole. Gli autori spesso usano il vero grado e nome di un soldato americano reale.