"Soldi per le divise, assurdo: carte al giudice"

"Saremo al fianco dei lavoratori della polizia municipale in questa vertenza per certi versi assurda".

Così Luca Talevi, segretario regionale della Fp Cisl in merito alla vicenda dell’indennità per l’acquisto delle divise dei vigili urbani.

A distanza di oltre cinque anni più di cento agenti di polizia locale del comando di Ancona dovranno ridare indietro i soldi delle indennità concesse dall’amministrazione comunale dal 2013 al 2018, indennità valutata circa 40 euro al mese per ogni singolo dipendente.

Attenzione però, la responsabilità di questa autentica beffa non è da ascrivere al Comune dorico, quanto alle decisioni prese in consiglio comunale all’inizio degli anni ’90 in cui la norma era stata votata e quindi approvata.

A fare il resto l’ispezione degli ispettori del Mef, il Ministero di economia e finanza, nel 2018 in cui era emerso il provvedimento.

Morale della favola, il Ministero, previo parere favorevole della Corte dei Conti, dopo aver ritenuto sbagliato il sistema, ora chiede di ripianare la spesa per una cifra complessiva di poco inferiore ai 200mila euro.

"Premetto che tutte le sigle confederali, Cgil, Cisl e Uil, nello specifico la funzione pubblica, sono unite in questa battaglia e hanno condiviso la scelta di presentare una unica diffida per il mandato legale nella causa che finirà davanti al giudice del lavoro. Quanto sta accadendo non sta né in cielo né in terra – aggiunge Talevi –. I singoli agenti coinvolti dovranno ridare indietro soldi che però hanno speso, non possono essere chiamati a pagare cifre ricevute ma che poi sono state spese. L’amministrazione in quegli anni garantiva esclusivamente la divisa, giacca e pantaloni, e il giaccone, il resto, dalle scarpe alle camicie e così via gli agenti se lo sono pagato con quelle indennità. Senza dimenticare – sottolinea – i soldi spesi per tenerle pulite e decorose, tra lavanderie e così via".

Come accennato in precedenza la colpa di quanto sta accadendo non riguarda l’attuale amministrazione comunale, rea soltanto di aver applicato la norma approvata vent’anni prima dai colleghi allora presenti in consiglio comunale.

Norma che in pratica lasciava libertà di scelta sul tema delle divise: occuparsi dei bandi di gara di ogni capo o gestire le divise e lasciare il resto all’indennità forfettaria.

"L’amministrazione avrebbe fatto a meno di questa ulteriore scocciatura – conclude Talevi –. Si paga oggi la scelta politica fatta trent’anni fa a cui si aggiunge l’assurda burocrazia ministeriale e la rigida applicazione di una regola che era stata approvata con l’intento di risparmiare. A noi non resta che stare accanto ai lavoratori nel percorso giudiziario affidato ad alcuni legali esperti nella materia specifica".