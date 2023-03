Sole e gente in spiaggia Il lungomare è "chiuso"

Prove d’estate sulla spiaggia di velluto, ma con ristoranti e bar ancora chiusi: "Esplode la polemica sul web". Come da tradizione, la stagione estiva a Senigallia inizia nel week-end di Pasqua, ma il week-end appena trascorso, complice sole e alte temperature, ha portato molte persone in città nonostante il lungomare non sia ancora pronto ad accogliere i turisti, nemmeno quelli mordi e fuggi.

La gran parte delle strutture recettive sono ancora chiuse e così bar e ristoranti, soprattutto sul lungomare di Ponente. "Se passeggi sul lungomare di Ponente per prendere un caffè, l’unica chance che hai è quella di arrivare fino al porto, altrimenti lo prendi a casa" ironizza un senigalliese su Facebook.

E dire che sabato c’è già chi è stato immortalato durante il primo bagno in mare, con tanto di post social nonostante sull’arenile proseguono le operazioni di rimozione dei rifiuti organici piaggiati. Non attenderà Pasqua il ristorante Acquapazza che da tradizione aprirà i battenti il 31 marzo. Va meglio sul lungomare di levante dove alcuni locali hanno già aperto, si tratta per lo più di ristoranti che hanno puntato sulla destagionalizzazione restando aperti anche nei mesi invernali. Tutti aperti in centro storico dove nei mesi invernali si concentra la Movida.