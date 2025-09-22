Sole, mare e Regata del Conero. Bluenext si prende la rivincita

Una Regata del Conero nel segno della rivincita di Bluenext. Scalinata monumentale del Passetto e belvedere Virna Lisi al completo, ieri mattina, per assistere alla manifestazione velica più attesa di Ancona, giunta all’edizione numero 26. Come ogni anno centinaia di persone hanno raggiunto il Passetto per assistere alle emozionanti e concitate fasi della regata con doppia partenza, quella delle imbarcazioni da regata più performanti e poi la veleggiata delle vele bianche. Tutte insieme appassionatamente, quest’anno, con un percorso fino al Trave per le barche più piccole e fino alle due boe di Portonovo per tutte le altre. Sole, mare increspato e vento di scirocco si sono rivelate le condizioni ideali per accogliere le centottanta imbarcazioni che si sono sfidate tra i flutti di Ancona, colorando l’Adriatico e animando lo spettacolo velico commentato come ogni anno da Paolo Cori e Mauro Melandri dal gazebo posto ai piedi del Monumento. Sabato la Regata del Conero è stata preceduta dalla sfida a invito che ha visto al via ventuno imbarcazioni: vittoria assoluta per Rewind di Giorgio Taccalite, secondo posto per Wild Dog di Claudio Ciarmatori, terzo Blue di Bonfiglio Mariotti. E’ stato il prologo alla Regata. Ieri mattina al gazebo di Cori e Melandri, presente per un saluto alla partenza anche il sindaco Daniele Silvetti: "Sempre una grande emozione assistere a questa Regata – ha detto il primo cittadino –, la città riscopre luoghi che man mano si stanno liberando dai cantieri, come il Passetto, appunto". Spettacolo di vele alla partenza, scandita dalla voce di Elisa Del Zozzo, presidente locale di Federvela, che ha dato il via alle ore 11 precise. Subito un gruppo verso il largo, al comando il Tp52 riminese Bluenext di Bonfiglio Mariotti, secondo lo scorso anno, meno brillante alla partenza il Frers 63 Anywave Safilens, vincitore dell’ultima edizione, con un equipaggio interamente triestino. Alla prima boa di Portonovo nell’ordine Bluenext, poi Anywave Safilens e Kiwi di Mario Pesaresi, gli attesi protagonisti della Regata. La sfida è proseguita durante il lato di poppa, in cui Bluenext a gennaker spiegato ha allungato conquistando un notevole vantaggio sugli inseguitori, per arrivare in solitaria all’ultima boa e tagliare trionfante il traguardo poco dopo le 12 tra gli applausi del Passetto. Secondo assoluto Anywave Safilens, terzo Kiwi. Poi tutte le altre, per una grande giornata di festa della vela che s’è conclusa con le consuete premiazioni al triangolone di Marina Dorica. Giuseppe Poli