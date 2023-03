Solidarietà agli studenti di Firenze picchiati In Consiglio scoppia la bagarre col centrodestra

La solidarietà nell’ambito del pestaggio davanti al liceo di Firenze, in Toscana, fa scoppiare la bagarre tra opposizione e maggioranza. "Mentre la città cade a pezzi - attacca il consigliere Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) - con strade, marciapiedi fatiscenti, scuole da sistemare, mense esternalizzate con cibo spesso criticato dai genitori, più di 6mila disoccupati, ospedale in difficoltà, frazioni abbandonate la maggioranza presenta un ordine del giorno per esprimere solidarietà per i fatti avvenuti in Toscana. Lasciamo lavorare la magistratura e pensiamo a come sta questo comprensorio fabrianese che perde pezzi e residenti. Non abbiamo tempo da perdere a Fabrian".

L’ordine del giorno è stato presentato dai gruppi di maggioranza Progetto Fabriano, Rinasci Fabriano e Pd. "Colpisce - prosegue Silvi - che un documento simile è stato depositato dai colleghi consiglieri della minoranza (Fabriano Progressista)". Silvi annunciando che la minoranza "ha chiesto formalmente un Consiglio comunale aperto per affrontare il tema della sanità", lancia la stoccata: "La maggioranza se, dopo i fatti di cronaca (una rissa, ndr) avvenuti davanti a una scuola superiore di Fabriano, lo scorso dicembre, ha preteso dalla Giunta l’assunzione dei dieci vigili urbani che mancano in organico per permettere loro di essere più presenti all’entrata e all’uscita degli studenti da scuola dove servono più controlli? All’epoca non ho sentito nessuno della maggioranza esprimere solidarietà".

"Questo modo provinciale e ‘minimalista’ di intendere le istituzioni rappresentative locali – replica il capogruppo Pd Paolo Paladini - dà l’idea della chiusura mentale e dell’assenza di un minimo di memoria storica da parte degli esponenti di estrema destra che governano questo Paese e che siedono, per fortuna, nei banchi della minoranza in Comune. Vorrei ricordare che proprio un secolo fa, il fascismo non si manifestò ‘solo’ con la famigerata ‘Marcia su Roma’. E’ dovere ‘civico’ (anche) delle amministrazioni comunali, invece, stigmatizzare e condannare fatti gravissimi come quelli di Firenze, pestaggi e vere e proprie spedizioni punitive attuate da formazioni studentesche di estrema destra che si richiamano al fascismo e vengono spesso ospitate nelle sedi di Fratelli d’Italia. Se Silvi fosse così preoccupato, per viabilità e sanità potrebbe far qualcosa soprattutto lui con la Regione, con il commissario per la ricostruzione, con il governo nazionale".