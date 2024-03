Solidarietà, il calciatore David Beckam ringrazia il Ferretti Group

"Grazie ad Alberto Galassi e al Ferretti Group per aver generosamente supportato la donazione di proventi per un atto di beneficenza". A scriverlo in un post sul suo profilo Instagram è l’ex stella del Manchester United e Real Madrid (un passaggio fugace pure al Milan) e della nazionale inglese di calcio David Beckham. Il brand Ferretti Group, infatti, sostiene da anni il progetto "7: The David Beckham Unicef Fund" per i bambini poveri di El Salvador.

Il gruppo leader della nautica da diporto extra lusso nei giorni scorsi ha messo all’asta uno yacht in favore della fondazione Beckham. Una delle sedi più importanti del gruppo si trova proprio ad Ancona con il cantiere Crn.