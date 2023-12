"Solidarietà in Vallesina" riceve da un cittadino sei quintali di pasta

Il Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo all’associazione "Solidarietà in Vallesina" con sede operativa a Castelbellino. Infatti l’associazione ha beneficiato nei giorni scorsi di un’ingente quantità, sei quintali, di pasta secca da parte un cittadino benemerito di Jesi che da tempo cerca di sostenere l’iniziativa senza voler mai comparire. "La donazione – spiegano dall’associazione – sosterrà "Solidarietà in Vallesina" ad aiutare giornalmente circa duemila persone di cui la maggior parte italiani e solo il 10 per cento stranieri, i quali beneficiano della raccolta cibo che fa l’ente e che viene distribuito con la collaborazione delle Caritas di dodici comuni della Vallesina aderenti all’iniziativa. I sei quintali di pasta ci permetteranno di offrire almeno mille pasti". "Debbo ringraziare pubblicamente questo nostro benefattore – sottolinea il presidente dell’associazione Lamberto Marchetti – il quale non cerca pubblicità con questi suoi gesti nei nostri confronti ma ritiene che chi ha la possibilità in questo momento dovrebbe pensare anche a chi soffre".