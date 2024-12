Solidarietà, "lascia il resto" per i bimbi in difficoltà

È scattata a Santo Stefano, e proseguirà fino al 6 gennaio, nei bar e nei ristoranti di Jesi, l’iniziativa solidale ‘Quando paghi il conto, lascia il resto’ a cura dell’associazione ‘Jesi città da vivere’ e di ‘Nutrizionisti senza frontiere’.

Al momento di pagare il conto, dopo l’acquisto, i clienti possono donare il resto come contributo solidale per donare uno o più pasti ai bambini e ai ragazzi delle scuole dei Paesi meno abbienti. I locali sono Rossointenso Enoteca, Caffè Imperiale, Hostaria dietro le Quinte, Cibariando, Corso Piccolo Caffé, Sardina Street Food, Sushi Corner, Poldo Buger Bar, Rambaldus, Transylvania Vinyl Bar, Jack Rabbit Brewpub.

L’iniziativa punta a supportare le mense scolastiche in Africa e in America Latina, offrendo un supporto fondamentale a studenti che, ogni giorno, percorrono lunghe distanze per seguire le lezioni, spesso senza aver mangiato. "Una situazione che – hanno spiegato i promotori – incide sulla concentrazione e sul rendimento scolastico, con pesanti ripercussioni sul futuro. Il costo medio di un pasto è di 0,50 euro in Africa e di 0,80 euro in America Latina, quindi anche una piccola donazione può fare la differenza".

Chi desidera fare di più, può aderire al progetto ‘Aggiungi un posto a tavola’ di Nutrizionisti senza frontiere, garantendo così la mensa scolastica per un intero anno.