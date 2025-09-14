"Solidarietà sì, ma l’assessore resta bocciato"

"Esprimo solidarietà a Marco Battino, per le minacce e le aggressioni ricevute. La politica non può mai piegarsi alla violenza: intimidazioni, sputi e insulti non appartengono alla dialettica democratica, ma alla sua negazione". Inizia così il post pubblicato ieri mattina da Andrea Nobili, avvocato e già garante regionale dei diritti alla persona, candidato indipendente nelle fila di Alleanza Verdi Sinistra della Circoscrizione di Ancona alle Regionali. Un messaggio con il quale Nobili si mostra solidale nei confronti di Battino e stigmatizza gli attacchi ricevuti dal giovane assessore anconetano: "Ogni candidato deve poter presentare le proprie idee senza temere aggressioni personali. Difendere il confronto civile è un dovere che va oltre gli schieramenti", l’intervento di Nobili. Che aggiunge: "Solidarietà sul piano umano, però, non significa sospendere il giudizio politico. Molte le riserve sull’operato di Battino, anche come assessore alle politiche universitarie: significativo, da ultimo, il suo silenzio-assenso rispetto al progetto di privatizzazione legato alla Link University". Ma, precisa, "questo è un altro piano". Quello che, Nobili, definisce "di un confronto, leale, tra persone che si rispettano, pur avendo opinioni e appartenenze politiche differenti. Unite, però, nell’affermare che la politica deve rifiutare ogni forma di violenza".