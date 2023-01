Solo bandi a tempo determinato Le assunzioni sono un miraggio

Il paradigma più calzante per spiegare la crisi di vocazione dei medici e le carenze di organici arriva dal principale ospedale delle Marche, quello di Torrette. Il motivo per cui la sanità rischia di perdere professionalità è ben riassunta dai bandi di concorso per le assunzioni, la maggior parte dei quali è quasi esclusivamente a tempo determinato e con periodi molto brevi. Mancando la possibilità di assumere a tempo indeterminato, in gergo medico si usa il verbo più adatto, stabilizzare, è chiaro che molti professionisti usciti dalla nostra facoltà di medicina preferiscano andarsene altrove. Torrette sotto questo profilo è capofila del disagio e non certo per colpa della direzione generale. Dando un’occhiata all’albo pretorio dell’azienda di Torrette, alla voce bandi, gli ultimi tre pubblicati riguarda la copertura di posti di dirigente medico per incarichi a tempo determinato di sei mesi. Entrando più nello specifico si tratta di un posto da dirigente medico di chirurgia generale per la struttura operativa dipartimentale di chirurgia senologica; a seguire di tre medici anestesisti e rianimatori (una delle carenze più delicate) da assegnare al reparto di anestesia cardiochirurgica, un posto, e all’anestesia dei trapianti e della chirurgia maggiore, due posti; infine, un altro posto a tempo determinato per sei mesi dedicato a un medico pediatra per la pediatria del Salesi con indirizzo pneumo-endocrino-reumato-immunologico. Questi bandi sono stati emessi nel corso delle ultime settimane.