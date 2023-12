Solo piccoli interventi nelle piazze

Un piccolo intervento lungo la discesa dello scalo Vittorio Emanuele in ingresso al porto e un altro nell’area di Portella Santa Maria, ma il progetto di riqualificazione di piazza della Repubblica è sparito dal piano triennale delle opere pubbliche. Rimandato a data da destinarsi il progetto che vedeva il consulente della giunta, l’architetto Riccardo Picciafuoco. A confermarlo le stesse parole del sindaco Silvetti e soprattutto dell’assessore ai Lavori pubblici Tombolini. Il Carlino aveva anticipato la sparizione della prima, vera opera della giunta di centrodestra all’indomani della commissione di pochi giorni fa, azzerando di fatto la discussione su una progettualità che non c’è e non è prevista almeno fino al 2026. Nessuna traccia nei documenti del piano triennale di interventi in piazza Cavour, piazza Diaz è stata inserita nel 2026, ma con fondi previsti da alienazioni e dunque poco più di una scommessa. Le uniche novità dopo il clamoroso dietro-front su piazza della Repubblica sono i lavori previsti per il 2024 su piazza Stamira per 550mila euro con fondi misti, 350mila previsti da un mutuo più alienazioni e dunque tutti da confermare. Nel piano su piazza Stamira è previsto il recupero del chiosco-bar abbandonato. Piazza Pertini andrà al 2025 con un project financing, mentre sullo scalo Vittorio sembrerebbe essere previsto un finanziamento di 350mila euro. Da ricostruire le intenzioni della giunta sul progetto del nuovo stadio Dorico dove sarebbero previste delle modifiche in corso d’opera.