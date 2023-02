Soltanto in un mese multe per 23mila euro

Solo nel mese di dicembre scorso la Polizia municipale di Osimo ha comminato 23mila euro di multe. Un piccolo record se si pensa anche che non sono considerate nel novero quelle fatte da poliziotti e carabinieri. Sanzioni per automobilisti indisciplinati che derivano da posti di blocco, dai due autovelox a Casenuove, gli unici due funzionanti, e molti dai divieti di sosta. Gran parte della cifra è stata già saldata ma ne manca all’appello una parte che, se non versata dopo i solleciti, confluirà nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nulla sfugge agli agenti: oltretutto è entrata a pieno regime la digitalizzazione incidenti stradali, che permette la rilevazione informatizzata attraverso un computer portatile e i dati vengono quindi immediatamente registrati, senza più produzione di documentazione cartacea. In centro storico intanto è in atto una piccola rivoluzione. È iniziata l’altra mattina la sostituzione parziale dei parchimetri. Le macchine installate sono di nuova generazione con display touch e abilitate ai pagamenti elettronici con tecnologia contactless. I primi impianti sostituiti sono quelli delle vie Lionetta e Antica Rocca e piazza Dante. L’attivazione dei pagamenti elettronici sarà attiva fra qualche giorno in attesa dell’operatore. Nelle prossime giornate saranno sostituiti gli impianti di piazza Rosselli e via Leopardi. "I nuovi parchimetri sono connessi alla sede della Osimo Servizi tramite controllo remoto e permettono inoltre una rilevazione dettagliata utile alla pianificazione strategica della società stessa. Ricordiamo in ultimo a tutti i cittadini che le modalità di pagamento dei parcheggi in Centro sono App Easy park e MyCicero, grattini e autoparcometro", dicono dalla Osimo Servizi spa. Si fanno progressi per la sicurezza del territorio: il nuovo software permette il tracciamento e la digitalizzazione delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, così il piantone può conoscere subito l’ubicazione esatta delle pattuglie attraverso un sistema di geolocalizzazione e può inviare quella più vicina al luogo della segnalazione. Lo stesso software permette inoltre alla pattuglia sul territorio di inviare in tempo reale, attraverso un tablet, informazioni circa la stato delle strade e della segnaletica all’ufficio tecnico. Di parcheggi se ne è parlato anche ieri sera in Consiglio comunale attraverso un’interrogazione del consigliere di Progetto Osimo futura Achille Ginnetti che ha denunciato la mancata richiesta di contributo ministeriale per gli stalli rosa.

Silvia Santini