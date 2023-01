"Soltanto una persona è stata ospedalizzata perchè aveva bisogno di cure più urgenti"

Un primo passaggio prima dell’alba, accanto al prefetto della provincia di Ancona Darco Pellos. Poi, dopo le 12, di nuovo al porto per seguire da vicino le operazioni di soccorso, identificazione e accoglienza dei migranti e di concerto coordinare il lavoro delle forze di polizia. Altra giornata in prima linea per il questore di Ancona, Cesare Capocasa, che assieme alle autorità locali ha seguito da vicino lo sbarco della Geo Barents e, per primo, ieri, ha reso i numeri dei minorenni presenti a bordo: non più 18, come filtrato dalla nave umanitaria, ma venti. Lo ha affermato durante un punto stampa nei minuti in cui stava per concludersi lo sbarco delle persone, attorno alle 13. "Finora sono venti i migranti minorenni, ma il numero preciso si potrà conoscere soltanto al termine delle procedure di identificazione", ha spiegato. Il personale della Questura ha partecipato attivamente al fotosegnalamento dei naufraghi e ha mantenuto contatti con Roma e con il Viminale, prima delle autorizzazioni al trasferimento dei superstiti a bordo di pullman della Marina e di Conerobus nelle rispettive strutture di seconda accoglienza (i minori a Senigallia, gli adulti in Lombardia, ndr). "Soltanto una persona – ha aggiunto – è stata ospedalizzata perché necessitava di cure più urgenti. Per il resto la situazione è sotto controllo e le operazioni procedono in maniera spedita".