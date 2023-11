"Somari di battaglia", all’Italia si ride col San Costanzo Show

Questa sera (ore 21.15) al Cinema Italia di Numana va in scena ‘Somari di battaglia’, spettacolo comico del San Costanzo Show. La ben nota compagnia fanese porterà in scena una selezione dei cavalli di battaglia del proprio repertorio, con personaggi già noti al pubblico, nuove entrate, improvvisazioni corali, coreografie, omaggi al cinema, alla televisione, alla canzone e alla grande letteratura italiana. Lo spettacolo contribuisce alla raccolta fondi per l’Opera Pia Asilo Infantile Numana (ingresso 10 euro). Prenotazione obbligatoria al numero 3331445056. Per informazioni: www.sancostanzoshow.com.