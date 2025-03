"Sonavox Divas", la scuola di musica al teatro Alfieri

Si intitola ‘Sonavox Divas’ lo spettacolo che la scuola di musica Sonavox di Ancona propone oggi (ore 20.30) al Teatro Alfieri, in via Scrima 90. Il concerto sarà un viaggio in tutte le fasi della vita di una donna, dall’infanzia alla maturità, e vedrà suonare e cantare quasi solo ragazze della scuola, accompagnate da due alunni e due Maestri. L’idea della direttrice Michela Casamassima, anche regista dell’evento, intende celebrare le donne in tutta la loro bellezza. Sono previsti anche alcuni toccanti momenti teatrali. Le coreografie sono di Eleonora Bedini, gli arrangiamenti di Davide Caprari. Parte del ricavato andrà all’Associazione Loto ‘Uniti per le donne contro i tumori ginecologici’. Info 366404961.