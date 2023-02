Sondaggi e venti di cambiamento Agitazione e scricchiolii in casa Pd

Verrebbe da dire: mai mettere il naso nelle vicende del Pd. Almeno in quelle più delicate come le elezioni comunali del capoluogo di regione. Almeno questo è quello che vorrebbero in casa dem, o almeno parte degli iscritti del Pd anconetano.

Ma l’aver semplicemente detto che non c’è una grande tranquillità in vista dell’appuntamento elettorale di primavera, ha scatenato l’"inferno" quasi a testimoniare che la situazione non è affatto serena. Tanto che nel partito si attendono le elezioni del nuovo segretario nazionale e di quello regionale per fare un punto della situazione. Si dirà: un qualcosa di normale anche alla luce di sondaggi (ognuno potrà poi dire se attendibili o meno) che non consegnano uno scenario tranquillo per il centrosinistra che ha scelto come candidato Ida Simonella. Sondaggi che hanno varcato i confini comunali e regionali e che quindi allarmano il Pd. Un partito che dovrà affrontare nelle prossime ore le sfide delle regionali del Lazio e della Lombardia dove sembra difficile ottenere una vittoria. E questo a pochi mesi dalla disfatta delle politiche e a poco più di due anni dall’aver perso la guida della Regione Marche considerata un feudo storico del centrosinistra. A fine mese, dunque, i neo segretari nazionale e regionale, dovranno fare il punto su Ancona, unico capoluiogo di regione al voto in primavera. Una sconfitta ad Ancona sarebbe dolorosissima. Ecco perchè, nonostante la "compattezza" enunciata dal alcuni dem locali molto nervosi, la partita che si gioca in città ha un risvolto nazionale. Evitare la sconfitta è fondamentale. Di questo si parlerà da fine mese se ulteriori sondaggi dovessero confermare un trend negativo. Soluzioni? Le dovrà trovare il Pd insieme con gli alleati che già pongono veti su allargamenti al M5s. Insomma una situazione non semplice ma della quale, per alcuni importanti esponenti dem locali, non si può parlare.

Eppure basterebbe leggere quanto scritto nel comunicato di "Ancona a colori", la comunità politica che si è riunita attorno a Carlo Pesaresi, competitor della Simonella nelle primarie, per capire come chi sta "fuori" dal partito spinge per essere ascoltato. "‘Ancona a colori’ guarda al futuro di Ancona per essere da stimolo sui temi che fanno una città più innovativa, moderna, ecologica, trasparente e coinvolgente. Come ogni figlio – ha detto Pesaresi – ‘Ancona a colori’ è diversa dai genitori, e anche migliore, è autonoma e lo sarà sempre di più. A dare vita a questa comunità sono gli elementi più vivaci che mi hanno affiancato durante le Primarie. Un mix di competenze e futuro. La città ha bisogno di rinnovare la sua classe dirigente, ha bisogno di investire in competenze nuove, di dare fiducia alle nuove generazioni. Questo gruppo ha testa sulle spalle e soluzioni in tasca per essere protagonista di questa città". Insomma c’è chi bussa alla porta...