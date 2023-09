Sondaggio a Camerano: vincono i sì per riaprire il Teatro Maratti

E’ stato un sondaggio aperto a tutti cittadini sul teatro Maratti e sulla sua ristrutturazione che comprenderà tutto il complesso architettonico attiguo alla struttura. Un’iniziativa che il Comune ha messo in campo per poter condividere le scelte che riguardano quell’area del centro. La quasi totalità dei cameranesi ha espresso parere positivo, la cittadina rivuole il suo teatro. Con poco scarto è prevalsa la seconda opzione, "ristrutturazione del teatro con platea rivolta verso piazza Roma, 220 posti a sedere, con annessa galleria e scala di emergenza esterna, da sottoporre ad autorizzazione della Soprintendenza. Costo stimato circa quattro milioni di euro". Se ne è parlato ieri in Consiglio. "La ristrutturazione del Teatro Maratti – ha dichiarato il sindaco Oriano Mercante – è una questione prioritaria per noi. Non parliamo solamente, e già è tantissimo, del teatro, ma di una riqualificazione che caratterizzerà la piazza centrale del nostro centro storico per i prossimi decenni, con la nascita di un passaggio pedonale tra piazza Roma e via Sotto le Mura. La dimensione dell’opera deve essere anche valutata in un’ottica finanziaria".