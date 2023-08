Sondrio: Pitra dall'Estudiantes, il Sondrio in Eccellenza è targato Argentina

La Nuova Sondrio Calcio è pronta a stupire. Ancora. Prosegue, senza soste, la campagna acquisti della formazione valtellinese presieduta da Michele Rigamonti che, salita l’anno scorso in Eccellenza, non fa mistero di volere puntare a disputare un’altra grande annata e, perché no, di riuscire a centrare il doppio salto e a riportare nel capoluogo di provincia valtellinesi la serie D. Nelle ultime ore altri colpi: l’acquisto di maggior valore è probabilmente il centrocampista offensivo Damiano Marras, proveniente dalla Lupa Frascati (serie D) ed ex Arezzo dove ha lavorato insieme al ds Christian Salvadori ai tempi della Primavera. È arrivato ieri a Sondrio il portiere, classe 2003, Andrea Cella, prodotto delle giovanili del Milan e del Monza prima di approdare, l’anno scorso, nell’Imperia in Eccellenza. A rimpinguare la colonia degli argentini ci sarà anche German Pitra, attaccante classe 2002 di 188 centimetri cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes. Infine arriva a Sondrio Marco Maffia, un difensore classe 2002 ex Pontelambrese con chiare origini valtellinesi. Vincere non sarà facile per il Sondrio perché all’interno del girone B ci sono corazzate come il Leon, il Muggiò e il Mapello oltre alla Brianza Olginatese, squadra di tradizione. Ma i valtellinesi sono pronti a ritagliarsi il ruolo di outsider di lusso. F.D’E.