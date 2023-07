"Songs and Dances" sotto le stelle Canzoni e arie con il Times Machine

Prosegue sotto le stelle di Piazza Federico II a Jesi l’anteprima del XXIII Festival Pergolesi Spontini. Questa sera alle ore 21 è di scena il progetto "Songs and Dances" diretto da Marco Attura, nuova produzione e commissione del Festival Pergolesi Spontini che propone danze, canzoni e arie celebri riscritte per il Times Machine Ensemble e il violoncello di Erica Piccotti, giovane violoncellista dalla carriera internazionale.

Il Time Machine Ensemble, in residenza al Festival Pergolesi Spontini, è un organico di giovani musicisti, nato nell’estate del 2019 da una selezione dei migliori talenti italiani usciti dai conservatori, con l’obiettivo di realizzare progetti di riscoperta di grandi autori del Novecento o concept originali di spettacolo dedicati alla musica d’oggi. È considerato dalla critica uno degli ensemble più originali e innovativi del repertorio nazionale.

In programma, l’esecuzione di Over the rainbow di Harold Arlen, Spanish Dance No.2 “Oriental” di Enrique. Granados, Silent Woods Op.685 di Antonín Dvořak, Danse Macabre di Camille Saint-Saëns, Prayer di Ernest Bloch, “From Jewish Life” No. 1, Danza de la Vida breve per Ensemble di Manuel De Falla, Song to the moon di Antonín Dvorak, Moon River di J. Mercer & Henri Mancini, Chant du Ménestrel Op.71 di Alekandr Glazunov, Escualo di Astor Piazzolla, Vocalise Op. 34 n. 14 di Sergej Rachmaninov, I’ te vurria vasà di Eduardo Di Capua, Ballabile da “Aida” di Giuseppe Verdi, Après un Rêve di Gabriel Faurè, Dido’s Lament di Henry Purcell, Dance of the green devil per Violoncello & Ensemble di Gaspar Cassadó. Arrangiamenti, trascrizioni e orchestrazioni sono a cura dei compositori Paola Magnanini, Marco Attura, Cristian Carrara, Peppe Vessicchio, Lamberto Curtoni.