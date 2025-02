Sonia Bergamasco al Cinemazzurro per presentare il suo "Duse"

Un documentario dedicato alla leggendaria figura di Eleonora Duse, considerata la più grande attrice teatrale della sua epoca, e non a caso soprannominata ‘la Divina’. A firmarlo è l’attrice e regista Sonia Bergamasco (nella foto), che mercoledì (ore 20.30) sarà ospite al Cinemazzurro di Ancona per presentare il suo "Duse, The Greatest", un’indagine su anima e corpo dell’attrice, nota anche per il suo legame con Gabriele D’Annunzio. Eleonora Duse ha riscritto le regole del teatro. Non seguiva copioni, li reinventava. Non cercava la perfezione, ma la verità. La sua arte nasceva dall’istinto, dalla vita, dal dolore, dal coraggio. La Duse non indossava maschere, neanche sul palco.

Biglietto unico 7 euro. Prevendita in biglietteria e su www.liveticket.it/azzurro.