Sono 18 le liste, 500 in corsa Ma attenzione alle regole

Si preannuncia una battaglia quanto mai ricca di candidati in vista delle prossime elezioni comunali di metà maggio. Raramente si erano viste ben 18 liste in corsa e oltre 500 candidati per coprire le 32 caselle del prossimo consiglio comunale. Al voto manca più di un mese e soprattutto manca un passaggio formale e soprattutto fondamentale, ossia la presentazione delle liste alla Commissione elettorale del Comune di Ancona con annesse firme raccolte, necessarie per validare la presenza delle liste stesse alla tornata elettorale. Ogni lista deve raccogliere da un minimo a un massimo di 400 firme, autenticarle e fare in modo che possano essere validate. Presentarne 200 o poco più potrebbe essere un rischio visto che alcune potrebbero essere invalidate (in caso di doppia firma su più liste, di documento non valido e così via) e scendendo sotto quella soglia significherà dire addio alla lista. Partiti e civiche avranno tempo fino a sabato 15 aprile per presentare la corposa documentazione. A farlo saranno due delegati per ogni lista che si accolleranno l’onere. In caso di ritardo la lista verrà estromessa. Le candidature dovranno rispettare una serie di canoni, tra cui l’assenza dai casellari giudiziari. Una volta consegnato il materiale alla Commissione, vidimato il tutto e accertate le regolarità, il materiale passerà in prefettura per un ulteriore controllo e soprattutto per la stampa della scheda elettorale che i cittadini anconetani riceveranno ai seggi.