Sono 520 i bambini accolti nei nidi. Le nuove iscrizioni sono state 419

A settembre non tornano soltanto i grandi con cartelle e zaini, ma anche i piccolissimi con ciucci e pupazzi stretti in mano. Per molti di loro sarà il primo vero distacco da mamma e papà, un passaggio delicato che ad Ancona coinvolge centinaia di famiglie. Dal 3 settembre, infatti, hanno riaperto i servizi comunali per la prima infanzia, dando il via al nuovo anno educativo. Secondo i dati rilasciati dall’Amministrazione comunale, sono 520 i bambini accolti nei nidi comunali, un mondo fatto di giochi, letture, laboratori e prime amicizie.

L’offerta comprende 13 nidi d’infanzia, di cui 9 in affidamento, con una ricettività complessiva di 500 piccoli, e una sezione Primavera, "L’Isola di Elinor", riservata ai bimbi dai 24 ai 36 mesi, che dispone di 20 posti. Le domande arrivate per le nuove iscrizioni sono state 419, con 276 ammissioni già confermate. La distribuzione degli iscritti è varia: il nido "Papaveri e papere" accoglierà 38 nuovi bambini, seguito da "Lo Scarabocchio" con 29, "Stella Stellina" con 27 e "Primo Incontro" con 25. Più contenuti i numeri per "Paperino" e "Pollicino", con nove nuovi iscritti ciascuno.

L’ambientamento, come sempre, è scaglionato: prima i piccolissimi del gruppo 1 (3-12 mesi) e della Sezione Primavera, poi i più grandi dei gruppi 2 e 3. Non manca però l’attenzione al tempo delle famiglie: dal lunedì prossimo al 25 settembre il centro di via Redipuglia ospiterà gli Open Day "Tempo per le Famiglie", con visite guidate agli spazi e laboratori dedicati a bambini da 3 mesi a 3 anni. Si potrà curiosare tra angoli morbidi, atelier, sale lettura e spazi all’aperto, oltre a partecipare ad attività come "leggiamo insieme", l’esplorazione del cestino dei tesori o i giochi di manipolazione.

Il Comune ha inoltre previsto anche il "Nido Estate" per luglio 2026, così da garantire continuità alle famiglie che lavorano anche nei mesi caldi, mentre le rette restano regolate dal sistema Isee con l’integrazione del bonus Inps, che riduce i costi fino a 272,70 euro al mese per la fascia più bassa. Così, tra lacrimucce, prime scoperte e tanti sorrisi, gli asili nido anconetani si preparano ad accogliere una nuova generazione di piccoli esploratori, in un anno che si prospetta pieno e movimentato come gli altri.