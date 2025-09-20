Sono 81.110 gli anconetani al voto. Il più anziano alle urne ha 107 anni

Poco più di una settimana dalle elezioni regionali delle Marche, in programma domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15). Nel capoluogo saranno chiamati al voto 81.110 anconetani, dei quali 700 diciottenni (tra loro, in cinque festeggeranno la maggiore età proprio il 28). L’elettore più anziano, invece, è nato il 12 gennaio 1918. Risultano essere, invece, 7.797 gli anconetani residenti all’estero iscritti all’Aire. Complessivamente, in città, sono 97 le sezioni ordinarie, cui si aggiungono le due sezioni ospedaliere per un totale di 99 sezioni.

Nel novero anche due sezioni speciali nei luoghi di detenzione, due sezioni speciali nei luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e 12 uffici distaccati di sezione nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto (i cosiddetti seggi volanti). Per votare, l’elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale valida (chi non ce l’ha, ha gli spazi pieni o l’ha smarrita, può rivolgersi all’Ufficio elettorale di Largo XXIV Maggio che da lunedì 22 a sabato 27 settembre sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 18, oltre ai giorni del voto). È bene ricordare che non è previsto il voto disgiunto (ovvero il voto espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a presidente non collegato alla lista stessa), pena l’annullamento della scheda.

L’elettore può esprimere il voto per una delle liste provinciali, tracciando il segno nel relativo rettangolo (e il voto sarà validamente espresso anche al candidato presidente collegato alla lista stessa). Si possono esprimere fino a due preferenze, purché riguardanti candidati di genere diverso (una donna e un uomo, o viceversa), altrimenti sarà ritenuta valida solo la prima preferenza espressa. L’elettore può anche esprimere il voto per il solo candidato presidente, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto (e il voto sarà validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato). La scheda elettorale (quella del voto) sarà di colore arancione.

I candidati a presidente sono sei, al pari delle coalizioni. Complessivamente sono presenti 18 liste provinciali. L’uscente governatore Francesco Acquaroli (centrodestra) è sostenuto da sette liste. Sette liste anche per Matteo Ricci (centrosinistra). Una lista a testa per Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare con Marco Rizzo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). In corsa, nell’Anconetano, 161 aspiranti consiglieri: ne saranno eletti nove.