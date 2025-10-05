"Sono a Istanbul, rientro". Silvia chiama casa: è festa

"Sono a Istanbul. Siamo stati accolti dai turchi come eroi: ci hanno applaudito, ci hanno portato vestiti e scarpe, poi ci hanno detto di toglierci quegli abiti da carcerati che ci avevano messo in Israele, così li avrebbero bruciati". Sono le prime parole che Silvia Severini ha detto al marito, Renzo Bulzinetti, ieri, dopo essere sbarcata nell’antichissima città turca. "Atterreremo a Roma alle ore 23.20", ha annunciato l’attivista anconetana, imprigionata giovedì dal governo israeliano, di fronte alle coste palestinesi, per essersi imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla), appena ha potuto parlare col marito.

"L’andremo a prendere al terminal 3", ha specificato Bulzinetti in serata, subito dopo essere salito, di corsa, sul treno per la capitale, avendo ricevuto la notizia dell’arrivo della moglie soltanto nel pomeriggio di ieri. "Sono riuscito a parlare con Silvia soltanto quando è atterrata a Istanbul, perché si è fatta prestare un telefono; non ho ben capito se da un console turco o da qualcun altro". "Aveva il morale molto alto – ha raccontato l’uomo, – non ha parlato di stanchezza fisica. Il crollo fisico arriverà, ma, in questo momento, c’è solo euforia. Sono partito in treno perché ho mio figlio Lorenzo e tutti i nipoti che sono andati in auto a Roma per la manifestazione. Lorenzo andrà a prendere Silvia con tutto il corteo, perché c’era anche un loro compagno con la flottiglia".

"Ho una famiglia di facinorosi – prosegue ironicamente il romagnolo, – ma non siamo i soli: io sono originario di Cattolica, là i miei amici hanno figli coetanei dei miei figli. Anche uno di loro è a Roma con molti altri nostri conoscenti, quindi tra manifestazione e rientro ci ritroveremo tutti lì".

Severini è diventata ormai una stella della tv. Come faceva a trasmettere dalla barca? "Avevano Starlink, con una connessione abbastanza buona, anche in mare aperto. Ha inviato video a La7 e si è collegata in videochiamata con noi. Durante l’abbordaggio del 1° ottobre, che è iniziato alle ore 19.30, siamo rimasti collegati fino alle 20.30, al telefono, con Silvia e Lorenzo".

"Non è chiaro quale documento abbia firmato – spiega il marito di Severini –. Non abbiamo avuto il tempo di appurarlo. A differenza della procedura tradizionale, sembra comunque che il suo documento non contenesse la dichiarazione di ingresso illlegale in Israele. In compenso, mi ha detto che ha tenuto testa al ministro Ben-Gvir, rivolgendogli un gesto punk di dissenso".

"Ci sono ancora 16 italiani che non hanno firmato, in realtà 15, perché ne manca uno – conclude Bulzinetti –. Stiamo d’accordo con Francesca, la compagna di Paolo, che era insieme a Silvia nella nave Seulle, che aiuteremo a tirare fuori anche gli altri e, se ci sono gli estremi, denunceremo l’accaduto, perché sembra non sia un’azione diplomatica ma un’azione unilaterale dello Stato israeliano. Trovo biasimevole, infine, che il ministro degli esteri Taiani abbia pubblicato la notizia della scarcerazione sul social X prima che fosse giunta a tutti i familiari dei sequestrati: il canale ufficiale da usare era il telefono della Farnesina, non X".

Valerio Cuccaroni