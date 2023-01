"Sono anche disponibile a fare un passo indietro"

Assieme a Ida Simonella per la coalizione di centrosinistra, Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, è l’unico altro candidato ufficiale alle comunali della prossima primavera. Il suo ‘battesimo’ risale addirittura al 18 luglio scorso, ma non è detto che lui possa fare un passo indietro.

Rubini, è così?

"Io faccio politica per un servizio alla collettività, non per fare carriera, altrimenti avrei scelto percorso diversi. Detto questo è in atto una discussione assieme ad altri soggetti e se serve sono disponibile a farlo quel passo indietro. Al momento, lo voglio ribadire, io sono il candidato a sindaco per Altra Idea di Città, una forza nata nel 2017, entrata in consiglio e che col tempo si è consolidata. Noi gli unici coerenti, chiari e trasparenti".

Con chi state dialogando?

"Non è un mistero il confronto con il Movimento 5 Stelle e i Verdi a cui aggiungerei il contributo di Gianluca Quacquarini consigliere del Gruppo Misto (ex grillino e Articolo 1, ndr.)".

Si parlava dell’allargamento del fronte agli scontenti del centrosinistra che alle Primarie hanno supportato Carlo Pesaresi, è una possibilità?

"Certo, ma per ora si sono fermati alle buone intenzioni. Decidano se uscire allo scoperto e contribuire alla nostra causa o se, al contrario, si tapperanno il naso restando nel solco della Mancinelli. Nella foto pubblicata dalla Simonella con Pesaresi e gli altri della coalizione c’è tutto meno che il cambiamento". Avete ripreso la discussione dopo le festività, ma quanto a lungo ancora intendete trattare?

"È vero, serve una decisione quasi immediata. Spero si possa chiudere il cerchio entro gennaio, al massimo i primi giorni di febbraio. Mai come stavolta c’è la possibilità, col doppio turno a noi favorevole, di poter provare a fare il miracolo e dare un’alternativa di governo a questa città. un’occasione storica che dobbiamo essere bravi a saper cogliere".

Accordo totale sui temi?

"È ciò che auspichiamo, penso all’Area Marina Protetta, alla banchina delle grandi navi al porto, i temi ambientali e il no a nuovi parcheggi. Se si ritroviamo su queste basi siamo a buon punto".

E la destra?

"Hanno le loro difficoltà, non sono uniti come sembravano e manca ancora il candidato. I loro programmi sono aderenti con quelli del centrosinistra, per cui basta parare di voto utile, sebbene la destra sia quella che conosciamo e resti il nemico pubblico n.1".

Cosa pensa della probabile candidatura di Silvetti?

"Un uomo di apparato che ha saputo muoversi bene nella politica di questi anni e anche nel contesto del Parco del Conero".