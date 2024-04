Sono arrivati i turisti. Mete preferite Duomo e S. Maria della piazza . Molti i locali chiusi

Molti turisti in città durante questa due giorni’ pasquale. Singoli, coppie, famiglie, e diversi gruppi hanno percorso il centro cittadino, soffermandosi in particolare nelle vie e nelle piazze storiche, per ammirare le bellezze di una città forse ancora ‘sottovalutata’, ma che attira comunque una ‘platea’ in grado di apprezzare un patrimonio artistico, storico, architettonico e paesaggistico che in fondo non tantissime realtà di pari dimensioni possono vantare. Punto di partenza ideale per molti visitatori è stata, come sempre, piazza della Repubblica, o piazza delle Muse come molti la chiamano, anche perché è da qui che partono le due principali vie monumentali di Ancona: via della Loggia e soprattutto via Pizzecolli (anche se il tratto iniziale è in effetti via Gramsci). Anche per questo motivo i due luoghi dove è stato più facile incontrare i turisti sono stati piazza del Papa e la chiesa di Santa Maria della Piazza, ‘stranamente’ aperta, per la gioia di chi ha potuto ammirarne l’interno, oltre alla splendida facciata. Per quasi tutti la meta finale è stato il Duomo di San Ciriaco. Ma come è stata l’accoglienza della città dal punto di vista dei ‘servizi’. Inutile dire che il centro storico, quello ‘vero’, non ha offerto molto, essendo da decenni quasi un quartiere morto. Chi è abituato a visitare città con i centri storici che pullulano di bar, locali e ristoranti sarà rimasto perplesso. Ma questa è una situazione ‘strutturale’. A dire il vero in piazza del Papa un paio di locali erano aperti. Tutto chiuso invece tra piazza della Repubblica (a parte il ristorante affacciato sul porto) e via della Loggia. Lungo corso Garibaldi una quindicina di negozi aperti (comunque una minoranza), e due bar aperti, includendo piazza Roma. Le pizzerie al taglio tutte chiuse. Stesso discorso, più o meno, per corso Mazzini. La speranza è che con l’arrivo dell’estate qualcosa cambi. Ma per un’Ancona che sia veramente città turistica degna di questo nome bisognerà aspettare più a lungo.

Raimondo Montesi