"Sono cambiato" arriva alle Muse. Angelo Duro in un one man show

"Sono cambiato". Si spera non nella sua capacità di far ridere. In realtà i fan di Angelo Duro possono stare tranquilli. Quelli che domani sera (ore 21) si ritroveranno al Teatro delle Muse di Ancona ritroveranno l’Angelo Duro di sempre, nonostante la sua dichiarazione, che è anche il titolo dello spettacolo che tanto successo sta avendo in giro per l’Italia. Un one man show che si preannuncia ancora più potente dei primi due (‘Perché mi stai guardando?’ e ‘Da Vivo’), dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere ‘un carattere di merda’.

Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. "E qui ci vengono mille dubbi – si legge nella presentazione dello spettacolo -. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo nel suo nuovo spettacolo, che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, Da Solo Produzioni".