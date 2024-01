Sono già 18 i decessi dall’inizio dell’anno

Ritmi serrati nella successione delle morti in carcere - con 18 decessi nelle prime due settimane del 2024 - e nell’aumento della popolazione detenuta: lo sottolinea in un comunicato, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. In particolare, il Garante rileva che 4 persone "si sono suicidate nei primi 9 giorni dell’anno, tra il 5 e il 14 gennaio: la prima era entrata in carcere ad Ancona a settembre, per la revoca della detenzione domiciliare con cui stava scontando la pena, e ne sarebbe uscita ad agosto di quest’anno. La penultima, detenuta nella Casa circondariale di Cuneo, era in carcere da 13 giorni: entrata il 28 dicembre, si è tolta la vita il 10 gennaio". A queste morti, prosegue il Garante, "vanno aggiunte le 14 catalogate come ‘morti per cause naturali"