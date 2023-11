"Sono il capo dei treni e non pago". Il tiktoker pizzicato dalla Polfer

Diceva di non sentirsi integrato: per questo, non pagava il biglietto del treno. Insomma, viaggiava l’Italia a scrocco, percorrendo spesso le tratte Ancona- Assisi – Perugia – Foligno. Omar Zangalewa, marocchino di 20 anni, è stato pizzicato due giorni fa dalla polizia ferroviaria di Ancona. L’influencer che postava su Tik Tok le proprie bravate dovrà fare adesso i conti con l’autorità giudiziaria e con una denuncia che è scattata poco prima di salire sul convoglio per Perugia. Il giovane, che era stato intervistato anche da Paolo Del Debbio per ´Dritto e rovescio´, su Rete 4, era solito salire sui treni, chiedendo ai passeggeri di esibire il biglietto e incitandoli a non pagare. Il tutto veniva ripreso e postato sui canali social del giovane tiktoker. Spesso, il marocchino avrebbe indossato persino un cappello (vero) da capo treno, che gli sarebbe stato trovato addosso proprio durante l’ultimo controllo. Per gli investigatori, è quasi certamente stato oggetto di furto ai danni del personale delle Ferrovie dello Stato. Il finto "capo del treno" (così si qualificava) sui social vanta più di 45mila follower e nelle sue dirette non perdeva occasione per scagliarsi anche contro l’attuale ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Zangalewa, che operava soprattutto in orari serali, si autoproclama "capo dei treni in Italia". Il blitz è stato possibile anche grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza dei treni. Su Mediaset, tempo fa, era stato trasmesso uno dei suoi video in cui il marocchino incitava le carrozze: "Le leggi sono cambiate – diceva – Chi ha il biglietto scende, chi non ce l’ha resta con noi nel luxury". Al conduttore di Rete 4, aveva confessato come si sentisse "più marocchino che italiano. Anche se ho la cittadinanza, qui non mi sono mai sentito integrato. Il motivo? I diritti che hanno gli italiani, noi non li abbiamo. Non siamo messi sullo stesso piano".

n.mor.