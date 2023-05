"Sono infastidita da chi dice il falso"

"Credo che in ogni competizione elettorale non ci sia nulla di personale, il giudizio è sulle differenti idee che si propongono, sulle diverse visioni di città, sui contenuti. Sulla base di questa premessa direi che quello che mi ha dato fastidio in questo periodo di campagna elettorale sono state le situazioni in cui sono state affermate delle cose non vere o imprecise, perché non supportate da una conoscenza approfondita delle questioni. Detto questo, certamente ognuno porta sensibilità diverse, ma credo ci si confronti davanti alla città e ai cittadini soprattutto sulla forza delle proprie idee, su ciò che si desidera realizzare per aumentare il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini. Ma dal mio punto di vista non basta raccontare la città che si vuole, il futuro che immaginiamo per Ancona, ma occorre dare gambe a quei desideri, perché si trasformino in realtà. Questo perlomeno è ciò che mi spinge e che mi ha spinto fin qua e che viene dai dieci anni da amministratrice di questa città. Non solo dire cosa desidero per Ancona, ma anche come intendo realizzarlo concretamente e credo che questo sia ciò che segna la differenza. Avere la determinazione per portare avanti quei progetti e la consapevolezza che farai tutto quanto in tuo potere per trovare soluzioni. Questa campagna credo mi abbia fatto capire ancora di più la responsabilità che un sindaco ha nei confronti della sua città e dei suoi cittadini. È questa responsabilità che ti guida verso proposte credibili e in grado di cambiare in meglio la vita delle persone".