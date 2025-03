"Sono io il tuo Dio e decido quando muori"

Geloso della moglie l’avrebbe controllata giorno e notte dicendole dove poteva andare e dove non poteva. Quando la donna provava a ribellarsi per lei erano botte e minacce anche di morte. Una volta le avrebbe rotto una costola con un calcio, un’altra volta invece le avrebbe puntato la pistola in faccia che deteneva regolarmente in casa e dopo averle fatto sentire che caricava il colpo le avrebbe detto: "Prima ammazzo te poi mi ammazzo". L’uomo avrebbe dettato legge su tutto, arrivando anche a tradirla due volte. "Lì non ci vai, là è pericoloso, quella amica non la devi vedere. Perché non hai risposto subito al messaggio? Ti vedi con qualcuno? Allora hai un altro". Questa la routine in casa che lui, un 59enne osimano, le avrebbe fatto vivere generando nella donna, 46 anni, abruzzese, un clima di terrore e rassegnazione. La coppia è stata sposata per più di dieci anni e ha avuto anche un figlio, nato nel 2011. Superati ogni limiti la moglie ha denunciato il marito che è finito a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Martedì pomeriggio l’imputato, difeso dall’avvocato Ennio Tomassoni, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. Ha sempre negato i fatti e ha tuttora un divieto di avvicinamento alla vittima, parte civile con l’avvocato Roberta Montenovo. La donna lo ha denunciato ad aprile del 2023 dopo che si era spaventata per l’ennesima minaccia di morte che il 59enne le aveva fatto quando aveva ormai capito che lei voleva separarsi. Il 29 aprile del 2023 l’imputato era andato a prendere il loro figlio minorenne a scuola, mezz’ora prima. Poi aveva telefonato alla moglie dicendo "mi ammazzo, faccio un frontale". A scuola erano corsi i poliziotti dopo che la 46enne si era presentata in lacrime al Commissariato per chiedere aiuto. Il bambino però era stato già portato via. Gli agenti avevano rintracciato l’uomo poco dopo e aveva detto che era diretto al McDonalds per fare una bella sorpresa alla moglie. Ma di belle sorprese durante la lunga convivenza ce ne sarebbero state poche. "Non potevo parlare se no finivo in ospedale – aveva testimoniato la donna in una precedente udienza - un giorno ero in chat con le mamme ma lui non ci credeva e mi ha preso a schiaffi davanti a mio figlio. Un’altra volta ho preso un calcio e mi ha rotto una costola, ho avuto 30 giorni di prognosi. In ospedale ho detto che era stata colpa del cane. Ad agosto ha preso la valigetta ho sentito che caricava la pistola poi me l’ha puntata in testa. Mi diceva ‘sono il tuo Dio decido io quando muori’".